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Слоты в аэропортах черноморских курортов постепенно заканчиваются

Общество
Слоты в аэропортах черноморских курортов постепенно заканчиваются
wikipedia.org  /  Sebacalka / CC BY-SA 4.0

Москва, 15 июня. Авиаперевозчики продолжают подавать заявки на запуск новых рейсов на черноморское побережья, несмотря на напряженную ситуацию в аэропортах прибытия.

Особенно эта проблема затронула воздушные гавани Симферополя, Сочи и Анапы. Об этом пишет газета "Известия".

В аэропорту Сиферополя, по состоянию на 2 июня, осталось лишь три слота. Это связано с повышенным турпотоком в этом сезоне. По словам представителя воздушной гавани, этим летом крым пользуется рекордным спросом.

Из-за популярности российских курортов этому году гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский предложил развивать систему "все включено". Он уверен, что таким образом у туристов появится возможность заранее спланировать бюджет.

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