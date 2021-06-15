Слоты в аэропортах черноморских курортов постепенно заканчиваются

Москва, 15 июня. Авиаперевозчики продолжают подавать заявки на запуск новых рейсов на черноморское побережья, несмотря на напряженную ситуацию в аэропортах прибытия.

Особенно эта проблема затронула воздушные гавани Симферополя, Сочи и Анапы. Об этом пишет газета "Известия".

В аэропорту Сиферополя, по состоянию на 2 июня, осталось лишь три слота. Это связано с повышенным турпотоком в этом сезоне. По словам представителя воздушной гавани, этим летом крым пользуется рекордным спросом.

Из-за популярности российских курортов этому году гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский предложил развивать систему "все включено". Он уверен, что таким образом у туристов появится возможность заранее спланировать бюджет.