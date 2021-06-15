Шеф-повар Синицын объяснил нюансы приготовления курицы

Москва, 15 июня. Различные блюда из куриного мяса популярны во многих странах, однако от употребления некоторых частей птицы лучше отказаться. Об этом рассказал российский шеф-повар Сергей Синицын.

Эксперт по здоровому питанию и кулинарный блогер в беседе с радио Sputnik отметил, что наибольшую опасность представляют куриные потроха. Дело в том, что нередко в организм птицы попадают паразиты или химикаты.

«Самым безопасным будет белое мясо грудки», – подчеркнул Синицын.

Чтобы очистить мясо от вредных веществ, нужно прибегать к максимальной термообработке. Лучшим вариантом будет готовка на пару. Делать это можно и любым другим способом, однако предварительно следует немного подварить мясо.

Недавно эксперты назвали пять кулинарных лайфхаков времен Советского Союза. Например, мясо перед приготовлением следует хорошенько промыть. Таким же образом следует поступить и с макаронами.