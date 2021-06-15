Житель Джорджии застрелил кассира супермаркета после просьбы надеть маску

Атланта, 15 июня. Стрельба с пострадавшими и жертвой произошла в штате Джорджия (США). В ходе конфликта из-за медицинской маски был убит кассир супермаркета, сообщили в полиции округа Де-Калб.

Как следует из заявлений правоохранителей, подозреваемый сначала зашел в продуктовый магазин, и ничего не предвещало беды. Однако вскоре у него произошла перепалка с кассиром по поводу ношения медицинской маски. Тогда мужчина достал оружие и открыл стрельбу по работнику, который впоследствии скончался в больнице.

«Я не знаю, были ли они в масках или нет», — заявила глава окружной полиции Мэлоди Мэддокс.

Также после этого перестрелка началась между охранником магазина и убийцей. Сейчас они оба доставлены в медучреждение с ранениями. По факту произошедшего ведется расследование.

На днях серьезная перестрелка произошла также в штате Техас. Полиция заявляла о 12 пострадавших в результате происшествия.