Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 05:29
05:21
Общество
Слоты в аэропортах черноморских курортов постепенно заканчиваются
05:00
Общество
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
04:53
Общество
Шеф-повар Синицын объяснил нюансы приготовления курицы
04:46
Происшествия
Житель Джорджии застрелил кассира супермаркета после просьбы надеть маску
04:35
Политика
Путин оценил отношение властей Китая к уйгурам
04:34
Происшествия
Упавший на дорогу погрузчик раздавил водителя на Сахалине
04:21
Общество
Противоаллергические препараты угрожают здоровью после вакцинации от COVID-19
04:18
Политика
Путин не видит смысла тратить время на ссоры с Байденом при встрече
04:14
Политика
Путин ответил на скандальное оскорбление Байдена
04:10
Общество
Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила выдачи лицензий на оружие
Все новости

Житель Джорджии застрелил кассира супермаркета после просьбы надеть маску

Происшествия
Житель Джорджии застрелил кассира супермаркета после просьбы надеть маску
ФБА «Экономика сегодня»

Атланта, 15 июня. Стрельба с пострадавшими и жертвой произошла в штате Джорджия (США). В ходе конфликта из-за медицинской маски был убит кассир супермаркета, сообщили в полиции округа Де-Калб.

Как следует из заявлений правоохранителей, подозреваемый сначала зашел в продуктовый магазин, и ничего не предвещало беды. Однако вскоре у него произошла перепалка с кассиром по поводу ношения медицинской маски. Тогда мужчина достал оружие и открыл стрельбу по работнику, который впоследствии скончался в больнице.

«Я не знаю, были ли они в масках или нет», — заявила глава окружной полиции Мэлоди Мэддокс.

Также после этого перестрелка началась между охранником магазина и убийцей. Сейчас они оба доставлены в медучреждение с ранениями. По факту произошедшего ведется расследование.

На днях серьезная перестрелка произошла также в штате Техас. Полиция заявляла о 12 пострадавших в результате происшествия.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Джорджии застрелил кассира супермаркета после просьбы надеть маску
стрельба джорджия полиция сша
Комментировать
Эксклюзив
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 107537 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 69013 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 60084 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 45378 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 44947 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Рейтинг@Mail.ru