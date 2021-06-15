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Путин оценил отношение властей Китая к уйгурам

Политика
Путин оценил отношение властей Китая к уйгурам
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 июня. Пекин сделал многое для людей, проживающих в районе Синьцзянь, а критикующие власть найдутся всегда. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

Таким образом Путин ответил на вопрос журналиста американского телеканала NBC News, который поинтересовался об отношении Китая к национальным меньшинствам в Синьцзяне — уйгурам. Глава государства пояснил, что лично встречался с некоторыми из них.

«Всегда можно найти людей, которые критикуют центральные власти. Но я встречался с уйгурами, когда был с визитами в Китае. И уверяю вас, во всяком случае, то, что я слышал своими ушами, что они в целом приветствуют политику китайских властей на этом направлении», — отметил Путин.

Отвечая на вопрос журналиста о дружеских отношениях между Россией и Китаем, президент ответил, что обе страны дорожат ими. По словам Путина, Москва и Пекин годами выстраивали сотрудничество друг с другом, однако сейчас многие государства пытаются разрушить эту связь.

«Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике. И Ваши вопросы тоже связаны с этим», — ответил Путин журналисту.

Путин ранее назвал неуместными рассуждения о возможности решения Китаем вопроса Тайваня военным путем. Подобные разговоры не имеют смысла, так как в политике нет места сослагательному наклонению, отметил президент.

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