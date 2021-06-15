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Упавший на дорогу погрузчик раздавил водителя на Сахалине

Происшествия
Упавший на дорогу погрузчик раздавил водителя на Сахалине
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Корсаков, 15 июня. Водитель спецтехники не справился с управлением погрузчика и опрокинул его на проезжую часть. В результате ДТП мужчина скончался, так как находился внутри.

Инцидент произошел в городе Корсаков на Сахалине. Погибшему было 34 года. Падающий погрузчик буквально раздавил водителя, рассказали в региональном главке ГИБДД.

Медики госпитализировали пострадавшего, однако спасти его не удалось. В настоящее время специалисты уточняют все детали произошедшего.

Другое ДТП произошло в Тамбове. У водителя автобуса произошел инсульт во время движения. Он протаранил восемь припаркованных автомобилей.

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