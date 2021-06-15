Противоаллергические препараты угрожают здоровью после вакцинации от COVID-19

Москва, 15 июня. Лекарственные средства от аллергии способны негативно повлиять на иммунный ответ человеческого организма после вакцинации от коронавируса.

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от употребления антигистаминных препаратов до и после прививки. Это не поможет избежать повышения температуры и боли в месте укола, пишет РИА Новости.

«Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации», — отмечается в сообщении ведомства.

Антигистаминные препараты, как уточняют эксперты, могут понадобиться только людям с соответствующим аллергическим анамнезом. Им следует принимать средства на регулярной основе. Другим людям они не показаны.

Недавно жителям Тульской области стал доступен новый способ вакцинации от COVID-19. Теперь выездные медбригады отправляются на дачные участки каждую неделю.