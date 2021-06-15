Путин не видит смысла тратить время на ссоры с Байденом при встрече

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин не видит смысла обмениваться оскорблениями с американским коллегой Джо Байденом при личной встрече. Об этом лидер России заявил в интервью NBC News.

Американский журналист NBC Кир Симмонс в ходе беседы задал Путину вопрос, касающийся слов Байдена о «бездушности» российского лидера. На что глава Кремля ответил, что не помнит таких обвинений от своего американского коллеги. При этом российский лидер привел журналисту выдержку из песни «За того парня» – «Что-то с памятью моей стало».

«Я не помню некорректных элементов поведения со стороны моих коллег, до сих пор ничего подобного не было. Ну может быть, что-то он и сказал, но я не помню» – сказал Путин.

Президент России также отметил, что не видит смысла «собачиться» при личной встрече и тратить на это время. Путин указал, что на саммите лидеров двух стран нужно решать вопросы, которые в сфере интересов народа, а не обмениваться оскорблениями.

Ранее Джо Байден рассказал о том, как он относиться к своему российскому коллеге. Глава Белого дома расценивает Владимира Путина как сильного политика и достойного оппонента.