Путин ответил на скандальное оскорбление Байдена

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин привык к атакам с разных сторон, и различные оскорбления его уже давно не удивляют. Об этом российский лидер заявил в беседе с NBC News.

Это интервью стало первым за три года разговором с американской прессой. Путин ответил на вопросы журналиста Кира Симмонса, среди которых было немало провокационных. Один из них был посвящен недавнему скандальному заявлению президента США Джо Байдена. Репортер поинтересовался, согласен ли российский лидер с этим высказыванием.

«Я таких обвинений слышал десятки, особенно в период наших тяжелых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа, и вот эти сентенции по поводу того, кто, как, чего и кого называет, меня абсолютно не волнуют», — заявил Владимир Путин.

Он ранее также заявил, что в России не принято расправляться с политическими оппонентами. Президент сказал это в контексте обсуждения инцидента с блогером Алексеем Навальным.