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Буффон отказался от предложения из России ради возвращения в «Парму»

Спорт
Буффон отказался от предложения из России ради возвращения в «Парму»
Prt Scr instagram.com  /  @gianluigibuffon

Парма, 15 июня. Известный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон подпишет контракт с «Пармой». Об этом рассказал журналист Николо Скира.

По его словам, итальянцу пришло множество предложений, в том числе из России, но все они были отвергнуты. Судя по всему, легендарный вратарь решил закончить свой карьерный путь там, где его начинал.

Буффон начал свою профессиональную карьеру в 1995 году в «Парме». Спустя шесть лет вратарь перешел в туринский «Ювентус», где провел лучшие годы своей футбольной карьеры, установив множество рекордов и завоевав уважение фанатов по всему миру.

В самом «Ювентусе» сегодня дела идут не так хорошо. Недавно пост главного тренера покинул Андреа Пирло из-за неудовлетворительных результатов команды. Он проработал в клубе один год.

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