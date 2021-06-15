Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 05:28
05:21
Общество
Слоты в аэропортах черноморских курортов постепенно заканчиваются
05:00
Общество
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
04:53
Общество
Шеф-повар Синицын объяснил нюансы приготовления курицы
04:46
Происшествия
Житель Джорджии застрелил кассира супермаркета после просьбы надеть маску
04:35
Политика
Путин оценил отношение властей Китая к уйгурам
04:34
Происшествия
Упавший на дорогу погрузчик раздавил водителя на Сахалине
04:21
Общество
Противоаллергические препараты угрожают здоровью после вакцинации от COVID-19
04:18
Политика
Путин не видит смысла тратить время на ссоры с Байденом при встрече
04:14
Политика
Путин ответил на скандальное оскорбление Байдена
04:10
Общество
Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила выдачи лицензий на оружие
Все новости

Путин назвал чушью слухи о передаче Ирану космических технологий

Политика
Путин назвал чушью слухи о передаче Ирану космических технологий
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 июня. Россия и Иран не имеют совместных программ по передаче современных космических технологий. Подобные слухи являются чушью и не соответствуют действительности.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время большого интервью телеканалу NBC News. Впервые за три года он ответил на вопросы американских журналистов.

Корреспондент NBC News Кир Симмонс поинтересовался у главы государства, собирается ли Россия передать Ирану спутниковую технологию для отслеживания и атак на военные цели. Путин ответил, что подобные сведения являются чушью, никаких подобных программ между странами нет.

«Кто-то что-то выдумывает, я не знаю, может, это вброс, связанный с тем, чтобы вообще ограничить любое военно-техническое сотрудничество с Ираном», — заявил глава государства.

Президент пояснил, что между Тегераном и Москвой планируется сотрудничество по ряду вопросов, касающихся обычного вооружения. Все они согласованы по иранской ядерной программе в рамках решений ООН вместе с партнерами России по подготовке СВПД, добавил Путин.

Вместе с этим Москва рассматривает возможность космического сотрудничества с рядом стран. Однако Россия всегда выступала и будет выступать против милитаризации космоса, ответил президент.

«Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещенного на околоземном пространстве, и так далее. Поэтому у нас нет таких планов, особенно по передаче технологий такого уровня, о котором Вы (Симмонс — Прим. ФАН) сейчас сказали», — заявил Путин.

Путин ранее заявил, что Россия планирует развивать сотрудничество с США в космической сфере. Однако совместная работа двух стран в этом направлении возможна лишь при взаимном стремлении, добавил президент.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин назвал чушью слухи о передаче Ирану космических технологий
путин иран вооружение космические технологии
Комментировать
Эксклюзив
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 107537 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 69013 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 60084 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 45378 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 44947 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Рейтинг@Mail.ru