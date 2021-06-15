Путин назвал чушью слухи о передаче Ирану космических технологий

Москва, 15 июня. Россия и Иран не имеют совместных программ по передаче современных космических технологий. Подобные слухи являются чушью и не соответствуют действительности.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время большого интервью телеканалу NBC News. Впервые за три года он ответил на вопросы американских журналистов.

Корреспондент NBC News Кир Симмонс поинтересовался у главы государства, собирается ли Россия передать Ирану спутниковую технологию для отслеживания и атак на военные цели. Путин ответил, что подобные сведения являются чушью, никаких подобных программ между странами нет.

«Кто-то что-то выдумывает, я не знаю, может, это вброс, связанный с тем, чтобы вообще ограничить любое военно-техническое сотрудничество с Ираном», — заявил глава государства.

Президент пояснил, что между Тегераном и Москвой планируется сотрудничество по ряду вопросов, касающихся обычного вооружения. Все они согласованы по иранской ядерной программе в рамках решений ООН вместе с партнерами России по подготовке СВПД, добавил Путин.

Вместе с этим Москва рассматривает возможность космического сотрудничества с рядом стран. Однако Россия всегда выступала и будет выступать против милитаризации космоса, ответил президент.

«Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещенного на околоземном пространстве, и так далее. Поэтому у нас нет таких планов, особенно по передаче технологий такого уровня, о котором Вы (Симмонс — Прим. ФАН) сейчас сказали», — заявил Путин.

Путин ранее заявил, что Россия планирует развивать сотрудничество с США в космической сфере. Однако совместная работа двух стран в этом направлении возможна лишь при взаимном стремлении, добавил президент.