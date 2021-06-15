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Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила выдачи лицензий на оружие
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Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила выдачи лицензий на оружие

Общество
Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила выдачи лицензий на оружие
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июня. Документы на владение оружием не следует выдавать определенной категории ранее осужденных людей. Об этом говорится в законопроекте об усилении госконтроля за оборотом оружия.

Парламентарии предлагают запретить выдачу лицензий на оружие осужденным за торговлю им, а также за терроризм, экстремизм и насилие над детьми. На данный момент такие документы не выдаются только имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление и понесшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с использованием оружия.

Подобный законопроект был принят Госдумой в первом чтении в мае. Из него также следовало, что СМИ и интернет-порталам будет запрещено пропагандировать данные с инструкциями по созданию самодельного огнестрельного оружия.

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терроризм госдума оборот оружия
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