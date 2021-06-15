Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила выдачи лицензий на оружие

Москва, 15 июня. Документы на владение оружием не следует выдавать определенной категории ранее осужденных людей. Об этом говорится в законопроекте об усилении госконтроля за оборотом оружия.

Парламентарии предлагают запретить выдачу лицензий на оружие осужденным за торговлю им, а также за терроризм, экстремизм и насилие над детьми. На данный момент такие документы не выдаются только имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление и понесшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с использованием оружия.

Подобный законопроект был принят Госдумой в первом чтении в мае. Из него также следовало, что СМИ и интернет-порталам будет запрещено пропагандировать данные с инструкциями по созданию самодельного огнестрельного оружия.