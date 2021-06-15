Движение поездов в Волгоградской области застопорилось из-за аварии на путях

Волгоград, 15 июня. Два десятка вагонов грузового поезда сошли с путей в Волгоградской области. Это привело к временной остановке движения на участке, говорится на сайте Приволжской железной дороги.

Изменился маршрут пассажирских поездов дальнего следования №1 Волгоград — Москва, №15 Волгоград — Москва. Их направили измененным маршрутом. Пригородный поезд № 6805 Волгоград-1 — Урюпино и обратно следует по сокращенному пути, пишет ТАСС.

"На перегоне Ярыженская — Алексиково однопутного неэлектрифицированного участка Арчеда — Алексиково Волгоградского региона Приволжской железной дороги произошел сход порожних вагонов грузового поезда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет, экологии ничего не угрожает. Специалисты Южной транспортной прокуратуры уточнили, что сошли 20 вагонов. Ведомство инициировало проверку.

Другое происшествие случилось на трассе в Удмуртии. Травмы в результате столкновения двух легковушек получили шесть человек.