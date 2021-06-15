Путин назвал кардинальное отличие Байдена от Трампа

Москва, 15 июня. Президент США Джо Байден является опытным политиком, чего нельзя сказать о его предшественнике Дональде Трампе. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин.

Путин дал большое интервью американскому телеканалу NBC News. Он ответил на вопросы журналисты Кира Симмонса в преддверии саммита России и США, который пройдет 16 июня в Женеве. Во время беседы Путин рассказал о своем отношении к Трампу и о его главных отличиях от нынешнего главы Белого дома.

Президент России назвал экс-главу США талантливым и незаурядным человеком. Однако до своего вступления на пост президента Трамп не имел опыта в большой политике, отметил Путин.

«Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал, он почти что всю жизнь свою сознательную в политике», — заявил российский президент.

Байден в одном из своих заявлений говорил, что уже встречался с российским коллегой и назвал его «бездушным» человеком. Однако сам Путин признался, что не помнит подобных разговоров.

«Насчет души ‒ это в церковь, пожалуйста», — заключил он.

Джо Байден ранее рассказал о своем отношении к российскому коллеге. По словам главы Белого дома, он расценивает Владимира Путина как сильного политика и достойного оппонента.