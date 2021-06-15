Больше родителей смогут оформить кешбэк с путевок в детские лагеря России

Москва, 15 июня. Программу детского туристического кешбэка расширили в России. Правительство выделило 4,5 млрд рублей на выплаты гражданам.

Подать заявку на возмещение 50% от стоимости путевки в детский лагерь смогут и те родители, которые оплатили поездку до начала программы, до 25 мая. Прием заявлений начнется 15 июня. Вернуть можно будет не более 20 тысяч рублей с одной покупки.

Оформить кешбэк можно будет на сайте «Госуслуги». От претендентов на выплату потребуются документы, подтверждающие приобретение путевки.

Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева ранее дала советы родителем, чем занять детей летом. Она предупредила, что не стоит заставлять ребенка ехать в лагерь, если он этого не хочет.