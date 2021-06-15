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Режиссер «Флэша» Мускетти показал доработанный символ супергероя

Общество
Режиссер «Флэша» Мускетти показал доработанный символ супергероя
Кадр из фильма «Лига справедливости»

Вашингтон, 15 июня. Новый и доработанный логотип супергероя экранизации комиксов о Флэше показал режиссер фильма Андрес Мускетти.

Изображение он опубликовал на странице в социальной сети Instagram. Роль главного героя киноленты Барри Аллена вновь исполнит актер Эзра Миллер, который ранее сыграл этого же персонажа в «Лиге справедливости».

Однако, судя по фото, значок молнии на груди персонажа почти не изменился. Фильм повествует о Барри Аллене, который обрел суперспособности и пытается вернутся в прошлое, чтобы спасти свою мать от гибели.

Ранее режиссер нового фильма «Флэш» Андрес Мускетти намекнул, что актер Майкл Китон появится в блокбастере в старом образе Бэтмена. Актер исполнял эту роль в фильмах «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается».

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фильм флеш значок
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