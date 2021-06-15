Гол Месси не смог принести Аргентине три очка в первом матче Кубка Америки

Бразилиа, 15 июня. Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Чили (1:1) в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Забитыми мячами отличились Лионель Месси и Эдуардо Варгас.

За аргентинцев ворота противников на 33-й минуте поразил Месси ударом со стандарта. Счет сравнял Варгас (57), когда удачно сыграл на добивании после незабитого Артуро Видалем пенальти.

Прошедшая встреча стала дебютной в рамках группы A. Кроме аргентинцев и чилийцев, за выход в плей-офф также борются команды Боливии, Парагвая и Уругвая.

Кубок Америки был перенесен и на данный момент проходит в Бразилии. Первенство стартовало вопреки сложной ситуации с пандемией – в сборных выявлено суммарно 17 игроков, заболевших COVID-19.