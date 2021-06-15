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Роспотребнадзор назвал нормальной реакцией жар после вакцинации от COVID-19

Общество
Роспотребнадзор назвал нормальной реакцией жар после вакцинации от COVID-19
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Москва, 15 июня. Повышение температуры после прививки от коронавируса является нормальным явлением. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

Облегчить состояние можно, приняв парацетамол или ибупрофен. В ведомстве добавили, что жар появляется далеко не у всех привитых, поэтому к отсутствию реакции тоже нужно быть готовыми, передает РИА Новости.

«Допускается симптоматическая терапия – можно принять парацетамол. Если нужен более выраженный эффект — примите ибупрофен», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор ранее исключил возможность заразиться коронавирусом из-за прививки от COVID-19. В редких случаях болезнь все же может возникнуть, но ее появление никак не связано с вакциной.

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роспотребнадзор вакцинация жар коронавирус
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