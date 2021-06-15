Chery Tiggo 4 возглавил рейтинг самых популярных иномарок в России

Москва, 15 июня. Около 86 тысяч новых иномарок было продано в России за первые четыре месяца 2021 года. Наибольшей популярностью пользовались модели китайской и японской сборки.

Самой продаваемой моделью стал китайский кроссовер Chery Tiggo 4, реализованный в количестве 6 557 единиц. Стоимость автомобиля начинается от 949,9 тысячи рублей, он предлагается с 123-сильным мотором и передним приводом.

Второе место отдано японской Toyota Land Cruiser Prado. В период с января по апрель в России было продано 4 693 автомобиля этой модели. Стоимость рамного внедорожника с двигателем на 163 «лошади» стартует от 2,98 миллиона рублей. Замыкает тройку премиальный Lexus RX с показателем 3 422 проданных автомобиля, передает «Авто Mail.ru».

Четвертое и пятое места заняли Geely Coolray и Geely Atlas соответственно. Продажи этих моделей составили 2 592 и 1 995 единиц. Далее идут Subaru Forester — 1 849 авто, Suzuki Vitara — 1 718 моделей, Lexus NX — 1 685 моделей и Toyota Land Cruiser, реализованный в количестве 1 555 единиц.

Компания «УАЗ» ранее представила обновленный внедорожник «Патриот» в версии «Охотник». Модель получила защитное покрытие Raptor, грязевые шины BFGoodrich All-Terrain T/A, силовые пороги и домкрат.