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Экономика
Жители России озвучили приемлемый размер пенсии
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Жители России озвучили приемлемый размер пенсии

Экономика
Жители России озвучили приемлемый размер пенсии
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июня. Большинство жителей России хотят иметь пенсию около 45–50 тысяч рублей. Об этом говорят данные опроса, который провели СберНПФ и Rambler&Co.

Около половины респондентов (44%) будут удовлетворены пенсией в размере 45-50 тыс. рублей. Еще 33% и 16% хотят себе в старости пенсию в размере 50–70 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

Опрошенные отметили, что их не устраивает только бесплатная медицина, свое жилье и высокая пенсия, респонденты выразили желание путешествовать, заниматься своим хобби и развлекаться. Исследование проводилось в июне на портале «Рамблер». В опросе участвовали 2,3 тысячи россиян, сообщает издание «Известия».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков выступил с предложением выплачивать россиянам с маленькой зарплатой дополнительные субсидии. Автор инициативы отметил, что субсидирование в этом случае нужно выплачивать в том случае, если доход не дотягивает до прожиточного минимума.

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опрос пенсия сбер рамблер
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