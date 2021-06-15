Жители России озвучили приемлемый размер пенсии

Москва, 15 июня. Большинство жителей России хотят иметь пенсию около 45–50 тысяч рублей. Об этом говорят данные опроса, который провели СберНПФ и Rambler&Co.

Около половины респондентов (44%) будут удовлетворены пенсией в размере 45-50 тыс. рублей. Еще 33% и 16% хотят себе в старости пенсию в размере 50–70 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

Опрошенные отметили, что их не устраивает только бесплатная медицина, свое жилье и высокая пенсия, респонденты выразили желание путешествовать, заниматься своим хобби и развлекаться. Исследование проводилось в июне на портале «Рамблер». В опросе участвовали 2,3 тысячи россиян, сообщает издание «Известия».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков выступил с предложением выплачивать россиянам с маленькой зарплатой дополнительные субсидии. Автор инициативы отметил, что субсидирование в этом случае нужно выплачивать в том случае, если доход не дотягивает до прожиточного минимума.