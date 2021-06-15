Камчатку сотрясло землетрясение магнитудой 4,5 балла

Петропавловск-Камчатский, 15 июня. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на территории Камчатки в минувший понедельник. Об этом говорится на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг находился на глубине 49 километров, эпицентр располагался в 88 километрах от населенного пункта Никольское. Информация о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения в региональные службы МЧС не поступала. Местные жители не почувствовали подземных толчков.

Еще одно землетрясение произошло накануне в северной части Сахалина. Магнитуда подземных толчков составила 4,1 балла, очаг располагался на глубине 10 километров.