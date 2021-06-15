Роспотребнадзор озвучил единственный способ победы над коронавирусом

Москва, 15 июня. Массовая вакцинация является единственным способом, который поможет справиться с эпидемией коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что следует помнить о всей опасности такой инфекции, которую назвали «коварной и сложной». Специалисты в очередной раз заявили: окончательно победить коронавирус и выйти из эпидемии получиться лишь при массовой вакцинации.

«Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация», — заявило ведомство в беседе с РИА Новости.

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» справится с COVID-19 вне зависимости от ухудшения тяжести заболевания. С таким заявлением выступил один из разработчиков препарата, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.