Флагман северного флота «Петр Великий» провел учения в Баренцевом море

Северодвинск, 15 июня. Тяжелый атомный ракетный крейсер, флагман северного флота «Петр Великий» успешно поразил все учебно-боевые цели с применением ракетных и артиллерийских установок в Баренцевом море.

«Петр Великий» вышел на учебные стрельбы совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов», а также с кораблями береговой охраны Кольской флотилии. Моряки выполнили совместные маневры, проход через минное заграждение и нанесение артиллерийского удара по условной цели. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Флагманский корабль северной флотилии применил для артиллерийского обстрела установку АК-130, которая способна выполнять до 90 выстрелов в минуту 130-миллиметровыми снарядами. Кроме того, экипаж «Петра Великого» успешно отразил условную воздушную тревогу зенитным комплексом «Кинжал».

Ранее в Баренцевом море прошли тактические учения Северного флота (СФ) РФ по защите российских морских рубежей. Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами в Арктике.