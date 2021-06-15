Жителей Центральной России ожидает потепление на выходных

Москва, 15 июня. Жара до 35 градусов застанет жителей Центральной России на этой неделе в выходные. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Начало теплой погоды наступит с приходом антициклона на этой неделе. В эти дни температура будет превышать норму примерно на четыре градуса.

"Настоящее лето наступило с понедельника… жара наступит, когда центр Европейской России окажется в центре барического образования, давление будет повышаться. В субботу будет 25-30, в воскресенье около 27-32 градусов. Температура существенно выше нормы", — объяснил специалист.

Жара также может настигнуть территорию Калининградской области. К концу недели воздух прогреется до почти что рекордного уровня.