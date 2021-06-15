Зрители матча Финляндия — Россия во Львове смогут получить сертификаты в сауну

Львов, 15 июня. Розыгрыш 50 сертификатов на посещение финской сауны пройдет среди зрителей матча Евро-2020 между Россией и Финляндией. Об этом заявили организаторы Lviv Fan Festival.

Создатели акции неистово надеются на проигрыш российской сборной. Они прямо призывают зрителей болеть за команду Финляндии, завлекая их билетами на поход в сауну.

«Пусть финны хорошенько запарят игроков соперника!» — заявили организаторы.

В то время, пока некоторые украинцы пытаются всеми силами демонизировать Россию, бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк рассказал о своем отношении к российским футболистам. Наставник понимает, что спорт должен находиться вне политики. Буряк также заявил, что уважает тренера россиян Станислава Черчесова и имеет много друзей в РФ.