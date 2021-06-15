Жители Дании смогут оставить свои пожелания Эриксену на стене в Копенгагене

Копенгаген, 15 июня. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ на матче с Финляндией. Жители страны смогут поддержать футболиста, оставив на стене в столице свои пожелания.

Задумка была воплощена на одной из стен в Копенгагене. Граждане и гости страны уже оставили большое количество пожеланий и слов поддержки в адрес футболиста на разных языках. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета датской части чемпионата Европы.

Такое внимание общественности привлек сердечный приступ игрока, который произошел во время матча с Финляндией. В конце первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Его увезли в больницу прямо с футбольного поля.