Пушков: Байден перед саммитом пытается «застолбить» выгодные США позиции

Москва, 15 июня. Вашингтон не заинтересован в нормализации отношений с РФ, так как именно в преддверии саммита между лидерами РФ и США, Белый дом поднял острую тему вступления Украины в НАТО.

Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков. Он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о ситуации в Донбассе и попытках Украины попасть в состав НАТО. Глава Белого дома заявил, что конфликт на территории ДНР и ЛНР не исключает возможности вступления Украины в состав Альянса.

«Такого рода заявлениями, как и высказываниями по правам человека и т.д., накануне саммита Байден пытается «застолбить» выгодные США позиции на переговорах с Путиным», – пишет Пушков.

Байден, по словам сенатора, попытается оказать максимальное давление на российского лидера. Именно поэтому можно сделать вывод, что США не нуждаются в нормализации отношений, а попытаются достигнуть собственных целей.

Ранее Байден заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни «соответствует» моменту. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита стран-участниц НАТО.