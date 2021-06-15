Американский тележурналист Симмонс рассказал о беседе с Путиным за кадром

Нью-Йорк, 15 июня. Президент России Владимир Путин продолжил общение с журналистом американского телеканала NBC даже после завершения интервью. Кейр Симмонс поделился деталями этого разговора.

Российский лидер после выключения камер убеждал репортера, что российскую оппозицию финансирует Запад. По словам Симмонса, Путин «наклонялся, смотрел в глаза и убеждал поверить ему».

«Даже когда запись закончилась, он продолжил говорить со мной, в чем-то убеждая меня», — добавил журналист.

Владимир Путин впервые за три года дал интервью американскому СМИ. Он говорил о перспективах взаимоотношений Москвы и Вашингтона.

Телекомпания NBC ранее дословно перевела фразеологизмы, которые Путин использовал во время интервью. Из-за этого представленные без кавычек фразы потеряли свой главный посыл и смысл.