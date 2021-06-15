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The Washington Post: Киев будет следить за каждым словом Байдена и Путина на саммите

Политика
The Washington Post: Киев будет следить за каждым словом Байдена и Путина на саммите
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 15 июня. Политический радар Украины настроен на Вашингтон и Москву, заявил автор The Washington Post Дэвид Стерн. По его словам, Киев будет со страхом наблюдать за ходом саммита РФ и США.

Украина, по словам автора СМИ, будет со стороны смотреть за ходом переговоров американского лидера Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Киев с глубоким интересом станет наблюдать, обращая внимание как на использованные фразы, так и язык тела двух мировых лидеров.

Стерн предполагает, что саммит, который состоится в Женеве на вилле Ла-Гранж, не приведет к однозначному прорыву в отношениях между государствами. Однако любое небольшое изменение в стратегиях будет иметь потенциальные последствия для Киева.

Украина будет в словах Байдена искать сигналы того, что США ее поддерживают. Волнение Киева перед саммитом можно было оценить по действиям президента Владимира Зеленского, который добивался встречи с хозяином Белого дома до 16 июня. Переговоры не состоялись, однако Байден заверил коллегу, что США будут «решительно поддерживать суверенитет Украины».

«Встречи между президентами США и России всегда являются источником тревоги и страха для Украины», — заметила Алена Гетьманчук (Alyona Getmanchuk), глава киевского аналитического центра «Новая Европа».

Зеленский также выражал опасения того, что на саммите будут подняты вопросы, которые идут вразрез с интересами Украины. По его словам, именно это его и тревожит.

Предстоящие переговоры между Путиным и Байденом могут показать, что попытки Запада добиться политической изоляции РФ не увенчались успехом. Кроме того, увеличивается шанс сторон на достижение глобальных договоренностей.

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украина путин байден
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