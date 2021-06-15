Рябков высказался о возможном результате саммита Путина и Байдена

Москва, 15 июня. Возвращение послов РФ и США в Вашингтоне и Москве в свои посольства может стать одним из результатов саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявили в МИД.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что ожидать прорыв в отношениях двух государств, которые ухудшились по вине американской стороны, «было бы несколько наивно». Однако если не разработать фундамент для дальнейшего взаимодействия, стабильные связи могут уже никогда больше не появиться, что является непозволительным, заявил дипломат «Известиям».

Саммит Путина и Байдена состоится 16 июня и будет проходить в Женеве (Швейцария). В ходе предстоящего разговора американский лидер также намерен заявить президенту РФ, что «США вернулись».