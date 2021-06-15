Украина огорчилась «абстрактным заявлениям» о перспективах членства в НАТО

Киев, 15 июня. Киев недоволен отсутствием конкретики в заявлениях о возможном вступлении Украины в НАТО. Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович.

Участники НАТО в ходе саммита в Брюсселе выступили за право Украины и Грузии присоединиться к альянсу. Они пообещали предоставить странам план действий по членству в организации, однако не назвали конкретных дат. Арестович заявил, что Киев не устраивают подобные «абстрактные заявления».

«Потому что общая задумка состоит в том, чтобы привязать к календарному плану, чтобы был четкий календарный план получения ПДЧ (плана действий по членству в НАТО — Прим. ФАН)», — отметил он в эфире телеканала ICTV.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что страна готова к получению плана действий по вступлению в НАТО. Он отметил, что украинское правительство провело достаточное количество реформ для этого.