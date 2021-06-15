Более 347 тыс. человек напишут ЕГЭ по обществознанию 15 июня

Москва, 15 июня. Единый государственный экзамен по обществознанию будут писать более 347 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Ведомство утверждает, что обществознание является вторым по популярности предметом. Среди участников экзамена будут присутствовать 315 тысяч выпускников школ.

«ЕГЭ по обществознанию продолжает 15 июня основной период проведения единых госэкзаменов в 2021 году. Это второй по популярности предмет по выбору у выпускников после профильной математики. На участие в ЕГЭ по обществознанию заявилось более 347 тыс. человек, из них более 315 тыс. — выпускники текущего года», — говорится в сообщении.

Подготовкой к экзаменам нужно заниматься не только ученикам, но и их родителям. Прежде всего психологи советуют уделить внимание собственному эмоциональному состоянию, так как основным источником стресса и тревоги у детей перед проверкой знаний является их семья.