Пушков иронично предложил переименовать МХАТ после выступления Бузовой

Москва, 15 июня. Фраза «Звезда МХАТа Бузова» звучит чудовищно. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он в Telegram отреагировал на появление этого выражения в соцсетях после выступления поющей телеведущей Ольги Бузовой во МХАТе. Театральной звездой бывшую участницу «Дома-2» представили в скандале с комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

«Звезда МХАТа Бузова» звучит чудовищно, даже при всем сарказме этого словосочетания. Пора переименовывать театр», — написал Пушков.

Ольга Бузова ранее оправдалась за непопадание в ноты во время пения со сцены МХАТа. Она заявила, что ее героиня Бэлла Шанталь и не должна уметь петь, так как она шпионка.