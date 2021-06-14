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Матч сборной Испании и Швеции на Евро-2020 завершился вничью

  /   Обновлено: 15 июня 2021 00:15
Спорт
Матч сборной Испании и Швеции на Евро-2020 завершился вничью
Global Look Press  /  Joel Marklund/Keystone Press Agency

Севилья, 15 июня. Футболисты сборной Испании и Швеции провели матч на стадионе «Олимпико де Севилья». Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

По ходу матча подопечные Луиса Энрике полностью владели преимуществом, пытаясь создавать моменты у ворот соперника. Испанская команда делала большое количество передач и играла в комбинационный футбол, а шведы искали свои шансы на контратаках. В итоге им не удалось выявить победителя.

Ранее свой матч провели две другие команды из группы Е — Польша и Словакия. Игра завершилась триумфом подопечных Штефана Тарковича со счетом 2:1. Победный гол забил защитник итальянского «Интера» Милан Шкриньяр.

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футбол швеция испания евро-2020
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