Матч сборной Испании и Швеции на Евро-2020 завершился вничью

Севилья, 15 июня. Футболисты сборной Испании и Швеции провели матч на стадионе «Олимпико де Севилья». Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

По ходу матча подопечные Луиса Энрике полностью владели преимуществом, пытаясь создавать моменты у ворот соперника. Испанская команда делала большое количество передач и играла в комбинационный футбол, а шведы искали свои шансы на контратаках. В итоге им не удалось выявить победителя.

Ранее свой матч провели две другие команды из группы Е — Польша и Словакия. Игра завершилась триумфом подопечных Штефана Тарковича со счетом 2:1. Победный гол забил защитник итальянского «Интера» Милан Шкриньяр.