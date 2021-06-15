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Кулеба: Украина готова получить план действий по членству в НАТО

Политика
Кулеба: Украина готова получить план действий по членству в НАТО
pxhere.com

Киев, 15 июня. Правительство Украины провело достаточно реформ, чтобы получить план действий по членству в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Главным препятствием по вступлению Украины в ряды Североатлантического альянса является «нежелание послать такой сигнал России». По его словам, «отрицать это было бы циничным лицемерием».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что конфликт на территории Донбасса не исключает возможности вступления Украины в состав НАТО. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита Альянса в Брюсселе.

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Все новости / Политика / Кулеба: Украина готова получить план действий по членству в НАТО
украина нато дмитрий кулеба
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