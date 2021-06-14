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Шоу-бизнес
Советский биатлонист Тихонов призвал Губерниева извиниться перед Бузовой
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Советский биатлонист Тихонов призвал Губерниева извиниться перед Бузовой

Шоу-бизнес
Советский биатлонист Тихонов призвал Губерниева извиниться перед Бузовой
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Москва, 14 июня. Поведение комментатора Дмитрия Губерниева во время беседы с певицей Ольгой Бузовой «абсолютно непозволительно». На это указал олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Телеведущий окончательно потерял совесть, как и уважение в спортивном мире. Вскоре он лишится его и в шоу-бизнесе, передает слова Тихонова Sport24. Спортсмен указал на скандальные слова Губерниева, в которых он намекнул на "нетрезвое состояние" Бузовой, чем довел ее до слез.

«Он не может считаться даже мужчиной, ты попробуй меня пригласи в эфир и вот так поиздевайся. Не позовет — он боится, кишка тонка. [...] Он теперь обязан извиниться перед ней публично и упасть на колени. С женским полом так общаться стыдно», — заявил Тихонов.

Бывший возлюбленный Бузовой рэпер Дава ранее заступился за поющую телеведущую. Он порекомендовал Губерниеву «поучиться такту».

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Все новости / Шоу-бизнес / Советский биатлонист Тихонов призвал Губерниева извиниться перед Бузовой
губерниев бузова тихонов
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