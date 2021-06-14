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Вильфанд назвал лучшие регионы РФ для безопасного загара в ближайшие дни

Общество
Вильфанд назвал лучшие регионы РФ для безопасного загара в ближайшие дни
pixabay.com

Москва, 14 июня. Самая подходящая погода для красивого и безопасного загара в ближайшие три дня будет в Ямало-Ненецком автономном округе, Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири.

Температура выше нормы продержится в этих регионах России до 18 июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Столбик термометра в Салехарде, Новом Уренгое в ближайшие дни поднимется на десять градусов выше положенных, передает ТАСС.

«В ближайшие три дня можно рекомендовать всем, кто желает безопасно загореть, без сильной ультрафиолетовой радиации, отправится в Ямало-Ненецкий автономный округ», — заявил Вильфанд.

Похолодание в регионы Ямала придет 17 июня, поэтому после этого за загаром можно отправиться на Черноморское побережье и в Крым. Жаркая погода на юге Западной Сибири сохранится до 19 июня.

«В Омской, Новосибирской, Томской областях температура во вторник еще около нормы, а затем южные ветры будут приносить теплую погоду. [...] Затем понижение температура в Омске сразу на 10-12 градусов. Она будет уже ниже нормы на четыре градуса», — рассказал метеоролог.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее спрогнозировал солнечный и сухой июнь в Москве. Дефицит осадков достигнет 40%.

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россия загар вильфанд
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