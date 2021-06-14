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Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Удмуртии

Происшествия
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Удмуртии
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Сарапул, 14 июня. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе в Сарапульском районе Удмуртии. Травмы в результате происшествия получили шесть человек.

Всего в салоне машин в момент аварии находились семь человек, трое из которых несовершеннолетние. В больницу были доставлены шесть пострадавших, решается вопрос об их госпитализации, уточнили в региональном управлении МЧС РФ.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Пензенской области в результате столкновения большегрузов погиб молодой мужчина. ДТП произошло из-за невнимательности водителя позади идущей машины.

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дтп удмуртия сарапул
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