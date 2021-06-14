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Байден: июньский саммит с Путиным соответствует моменту

Политика
Байден: июньский саммит с Путиным соответствует моменту
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 14 июня. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни «соответствует» моменту. С таким заявлением выступил глава Белого дома Джо Байден в ходе пресс-конференции.

Также по итогам встречи лидеры стран Североатлантического альянса сошлись во мнении о поднятии расходов на оборонную промышленность. На саммите обсуждалась обновленная стратегическая концепция НАТО до 2030 года, также Россия и Китай. О встрече с российским коллегой Байден высказался журналистам.

«Проведение саммита своевременно», — отметил глава Белого дома.

Встреча президентов РФ и США состоится 16 июня в Женеве. Глава Белого дома также заявлял, что хочет рассказать Путину о «возвращении США».

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