Байден: июньский саммит с Путиным соответствует моменту

Брюссель, 14 июня. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни «соответствует» моменту. С таким заявлением выступил глава Белого дома Джо Байден в ходе пресс-конференции.

Также по итогам встречи лидеры стран Североатлантического альянса сошлись во мнении о поднятии расходов на оборонную промышленность. На саммите обсуждалась обновленная стратегическая концепция НАТО до 2030 года, также Россия и Китай. О встрече с российским коллегой Байден высказался журналистам.

«Проведение саммита своевременно», — отметил глава Белого дома.

Встреча президентов РФ и США состоится 16 июня в Женеве. Глава Белого дома также заявлял, что хочет рассказать Путину о «возвращении США».