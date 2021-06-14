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Байден: НАТО продолжит поддерживать суверенитет Украины

Политика
Байден: НАТО продолжит поддерживать суверенитет Украины
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 14 июня. НАТО намерена и дальше отстаивать суверенитет Украины. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.

Байден ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга по итогам прошедшего саммита НАТО. В своей речи он затронул тему Украины и вопрос вступления страны в НАТО.

«В качестве союзников мы также подтверждаем продолжающуюся поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил глава Белого дома.

В ходе саммита участники обсудили несколько тем, включая Россию. Байден в очередной раз заявил, что Вашингтон не стремится к плохим отношениям с Москвой, однако готов ответить на ее «вредоносные» действия.

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украина нато байден
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