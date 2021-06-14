Байден заявил о позиции США в отношениях с Россией

Вашингтон, 14 июня. Вашингтон не ищет конфликта с Москвой. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с прессой в Брюсселе.

Он добавил, что Соединенные Штаты Америки все же ответят на «вредоносную» активность России. Байден уже заявлял, что США не стремятся к конфликту с РФ. Глава Белого дома также сообщил, что участники саммита НАТО «говорили об агрессивных действиях России, которые угрожают целостности и безопасности членов альянса».

Ранее американский лидер заявил о несоответствии российской политики ожиданиям властей США. По его словам, Москва представила Вашингтону «новый вызов».