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Байдену указали на отсутствие дипломатических инструментов для беседы с Путиным
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Байдену указали на отсутствие дипломатических инструментов для беседы с Путиным

Политика
Байдену указали на отсутствие дипломатических инструментов для беседы с Путиным
Global Look Press  /  Amr Alfiky Consolidated News Photos

Рим, 14 июня. Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным должен будет опираться на силовые аспекты, а не на политические или дипломатические инструменты.

Такой совет хозяину Белого дома дал президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани. Он порекомендовал Байдену «использовать свой статус и престиж западного лидера», передает ТАСС.

«У него нет дипломатических инструментов для разговора с Путиным», — констатировал Грациани.

Специалист проанализировал итоги саммита G7 и НАТО. Он уверен, что первый явно не стал триумфальным для Байдена. Участники встречи не выразили поддержку американскому лидеру, который не предложил ничего нового на фоне «значительного продвижения на мировой сцене Китая и завидной устойчивости России».

Джо Байден ранее заявил о намерении говорить прямо на встрече с Владимиром Путиным. Американский лидер не планирует избегать каких-либо тем на предстоящем саммите в Женеве.

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путин байден дипломатия
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