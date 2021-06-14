Алену Водонаеву госпитализировали в тяжелом состоянии

Санкт-Петербург, 14 июня. Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева оказалась в больнице. Ее госпитализировали в одну из больниц города Санкт-Петербурга.

Соответствующее заявление сделала сама Водонаева на своей странице в соцсети Instagram. По слова артистки, ей стало плохо во время нахождения в отеле. Телеведущая пояснила, что резко начала терять сознание и задыхаться.

«Потеря сознания, обморок, сотрудник отеля и Оля уносят меня в номер, кладут на кровать и вызывают скорую. Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются», — написала она.

Карета скорой помощи прибыла в отель через 40 минут после вызова. Однако в больнице она пробыла недолго и уже через четыре часа вернулась в Москву. В столице она прошла медицинское обследование. Ей диагностировали транзиторную ишемическую атаку, сейчас Водонаева продолжает находиться под наблюдением врачей.

Во время своей поездки в Петербург телеведущая посетила могилу российского режиссера Алексея Балабанова. На кладбище звезда устроила провокационную фотосессию, чем вызвала критику со стороны поклонников.