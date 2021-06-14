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Один человек пропал во время катания на моторной лодке в Финском заливе

Происшествия
Один человек пропал во время катания на моторной лодке в Финском заливе
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 июня. Два рыбака перевернулись на моторной лодке в Финском заливе. Инцидент произошел в районе Кронштадта. Один из мужчин пропал в воде.

Приятели решили покататься в заливе, чтобы испытать новый мотор. В какой-то момент лодка не справилась с надвигающейся волной и перевернулась. Один из мужчин два часа пробыл в воде, держась за борт. Однако в дальнейшем ему удалось забраться на перевернувшееся маломерное судно.

Потерпевшего крушение мужчину обнаружил местный рыбак на следующий день. Судьба его приятеля остается неизвестной.

Инцидент с небольшим судном также произошел у берегов Тринидада и Тобаго. Местные рыбаки обнаружили лодку с мертвыми людьми и черепахами.

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лодка санкт-петербург финский залив
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