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Назван легкий способ предупредить развитие депрессии и достичь успеха

Общество
Назван легкий способ предупредить развитие депрессии и достичь успеха
pixabay.com

Москва, 14 июня. О способах запрограммировать себя на успех и не подвергаться стрессу рассказал психолог, доктор психологических наук, сертифицированный тренер НЛП, профессор Алексей Ситников.

Стресс негативно сказывается на здоровье человека. Одни обращаются за поддержкой к близким, другие предпочитают наведаться к психологу, третьи приходят на сеанс к астрологам и гадалкам. По словам эксперта, лучшим способом избавления от навязчивых состояний и депрессии, является помощь самому себе. Каждому человеку рано или поздно следует взять ответственность за свою жизнь и совершаемые поступки в свои руки.

Длительный стресс снижает продуктивность даже самого хорошего работника, делая уязвимым перед инфекциями. В момент подобного губительного для здоровья состояния, в организм выбрасываются большие дозы адреналина и кортизола, что неминуемо сказывается на общем тонусе человека. Однако не стоит забывать о существовании норадреналина, который является гормоном хищника. Он позволяет преодолевать человеку все препятствия и преграды на пути к достижению намеченных целей.

Ситников посоветовал обратить особое внимание на четыре основных способа борьбы с подавленным состоянием и апатией: свет, сон, спорт и антиоксиданты. Так, по мнению психолога, полезно вставать примерно в 6:00 утра, чтобы к 6:30 быть в бодром состоянии. Поскольку в этот период происходит выброс кортизола. Спать важно достаточное количество время. Отходить ко сну желательно в 22:00-22:30 ночи. При этом следует ограничить использование смартфонов, ноутбуков и телевизоров. Спортом необходимо заниматься с удовольствием, насилие над телом к хорошим результатам не приведет, отмечает он. Обязательно в рационе должны быть антиоксиданты — ресвератролы (содержатся в винограде, какао, орехах, красном сухом вине). Также бороться со стрессом помогают витамины (А, С, Е), минералы (селен, медь, хром).

Хочешь быть счастливым — будь, настоятельно рекомендует профессионал. Так, полезно менять внутренние установки, чаще хвалить себя. Стоит понять, что в бедах виноваты не окружающие, экономика, политика или климат, а вы сами. Чувствоваться себя счастливым человек может при любых обстоятельствах, потому что это ощущение зависит только на 10% от происходящего, на 50% от генетических особенностей — базового уровня нейромедиатров, который можно искусственно повышать, и на 40% от умения мечтать, планировать, достигать целей и получать удовольствия от результата, подытожил он, передает издание «Аргументы и Факты».

Ранее ФАН сообщил, что середина июня обещает быть эмоционально напряженной. Стационарный Юпитер посетит нас 14 июня и останется до 20 числа, принеся с собой важные жизненные перемены. Выстоять в эти семь дней поможет холодная голова и трезвый подход, тогда о своих поступках не придется потом горько жалеть.

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