Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов начинается в Ярославле

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов будет проходить с 15 по 20 июня 2021 года в Ярославле. Цель творческого соревнования — открыть новые таланты и имена исполнителей и хореографов в области классического балета и народно-сценического танца. В его нынешнем виде он возник в 2013 году по инициативе выдающегося деятеля современного балетного искусства Юрия Григоровича, ныне — художественного руководителя конкурса. Проект призван продолжить традицию Всесоюзных конкурсов, которые проводились с 1965-го по 1980 год и открыли имена Владимира Васильева, Людмилы Семеняки, Вячеслава Гордеева, Надежды Павловой и других выдающихся артистов балета.

Накануне открытия всероссийского конкурса ФАН побеседовал с председателем жюри, народным артистом РСФСР, художественным руководителем театра «Кремлевский балет» Андреем Петровым.

— Андрей Борисович, в этом году вы возглавляете жюри конкурса, который торжественно откроется во вторник в Ярославле. В чем особенности нынешнего конкурса?

— Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, а также конкурс современного танца проходит каждый год, но в разных номинациях: «Характерный и народно-сценический танец», «Хореографы», «Современный танец в музыкальном театре», а также «Классический танец». Цикл — 4 года. Последний год цикла является отборочным конкурсом к Международному конкурсу артистов балета и хореографов в Москве. В этом году конкурс посвящен народному сценическому танцу. Собираются представители всех наших крупных ансамблей, таких как Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, кстати, у них всегда очень сильные конкурсанты, дважды становились лауреатами. Собирается молодежь из региональных театров оперы балета, из различных небольших коллективов со всей страны. Художественный руководитель и организатор конкурса Юрий Николаевич Григорович. Есть определенные правила. Первый тур — отборочный, происходит по видео. А второй и третий — вживую.

— В чем специфика народно-сценического танца, насколько важен и актуален сегодня именно этот вид искусства? Какое значение может иметь победа в конкурсе?

— Очень важно само существование такой номинации в широкомасштабном конкурсе. Мы не теряем свои национальные истоки, мы их поддерживаем. В конкурсе есть обязательная программа — список из танцев, которые хореографы создавали в течение столетий. Участникам предоставляется право выбора. Часто видим очень интересные композиции и очень интересное исполнение народных танцев. В конце советской эпохи народные танцы немного наскучили однообразием их подачи со сцены. Конкурс значительно поддержал хореографическое искусство, которое начало немножко начало «проседать» во вкусах зрителей, что прежде всего ощутили на себе театры. С появлением не только нашего, самого крупного официального конкурса, но и других, разных по формату и уровню, мы можем наблюдать возрождение былой любви к балетному искусству. Опять начинает расти количество желающих поступить в училище, балетную школу. Люди ищут пути раскрытия себя в новых возможностях, новых обстоятельствах, эмоционально, творчески.

На конкурсе можно проследить новые тенденции в балетном искусстве заключающиеся в соединении классического, современного и народного танца. Сегодня создаются большие художественные построения, называемые балетным спектаклем.

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— Какие ожидания связаны у вас с конкурсом и работой в жюри?

— Чего мы ждем? Проявления нового яркого таланта в любой отрасли балета: хореографа, исполнителя, в любом жанре. Вот это самое главное. К счастью, они все время появляются — яркие таланты, которые впоследствии получают признание и российское и международное, подтверждая высокий уровень российской школы балета.

— Откуда приехали участники, какие коллективы представляют?

— География самая разная: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Йошкар-Ола, Краснодар, Саранск Улан-Удэ, Уфа, Челябинск, Якутск. Конечно, из тех городов, где есть театры оперы и балета, балетные школы и училища. Конкурс имеет обширную творческую программу: концерты, мастер-классы, кинопоказы. Но это еще и праздник — неделя посвященная балету в городе Ярославле. Это встреча зрителя с прославленными коллективами: ансамблем Моисеева, хором Пятницкого и ансамблем танца «Гжель», которые покажут свои лучшие номера. Заключительной частью культурного форума будет гала-концерт с участием бывших лауреатов конкурса, нынешними артистами из Большого и Мариинского театров.

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