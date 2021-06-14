Байден стал виновником конфуза на саммите НАТО

Брюссель, 14 июня. Президент США Джо Байден стал предполагаемым виновником конфуза, который произошел на саммите НАТО, передает портал UNN.

Сообщается, что в Брюсселе 14 июня состоялся саммит глав государств Североатлантического альянса. На официальной встрече впервые присутствовал американский лидер Джо Байден. Отмечалось, что переговоры должны были начаться в 14:30 по московскому времени. Однако произошел конфуз, из-за которого саммит стартовал с опозданием.

Встреча состоялась позже назначенного срока. Предполагается, что виновником данного конфуза мог стать американский лидер Джо Байден. Дело в том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время репортажной съемки фотографировался со всеми представителями разных государств. Затем он ушел. Однако протокольное фото с Байденом так и не было сделано.

Отмечалось, что американского лидера даже не объявляли. Спустя время Столтенберг и Байден вернулись вместе и зашли в политический центр Североатлантического альянса. Саммит стартовал в 14:55 с выступления Бельгии. Байден в итоге стал виновником срыва протокольной церемонии саммита.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что саммит Путина и Байдена поставит крест на усилиях Запада по изоляции России.