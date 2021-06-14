Пожар на АЗС в Новосибирске полностью потушен

Новосибирск, 14 июня. Пожар на автомобильной заправке в Новосибирске полностью ликвидирован. Соответствующее заявление сделали в пресс-центре МЧС России.

Огонь охватил автозаправку, расположенную недалеко от Гусинобродского шоссе в Новосибирске. Пожар начался после мощного взрыва, к которому привело нарушение правил эксплуатации. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

В результате инцидента пострадали не менее 20 человек, все из которых совершеннолетние. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, за расследованием которого следит лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.