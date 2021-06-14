Астролог назвал десять притягивающих деньги имен

Москва, 14 июня. Бытует мнение, что лето — прекрасная пора для перемен. В этом году урвать удачу в личной жизни и поправить финансовое положение особо успешно могут обладатели пяти мужских имен.

Список возможных счастливчиков специально для 5-tv.ru перечислил астролог Михаил Филоненко. По его словам, до сентября этого года в чувствах и деньгах рискуют утонуть мужчины с именем Алексей, Александр, Петр, Михаил и Геннадии. Среди женщин особо удачливыми все лето будут Светланы, Татьяны, Ольги, Ирины и Зулиии. Щедрой на возможности вселенная, по словам астролога, стала к ним после коридора затмений, который мы все преодолели еще 10 июня. После него еще три четыре месяца будут отдавать то хорошее, что принесло редкое кольцеобразное затмение.

«Но так как он сразу в один день не заканчивается, идут еще три-четыре месяца, которые дают пролонгацию на то хорошее, что осталось от коридора затмений», — подчеркнул астролог.

Кроме того, если в списке счастливых имен вы не нашли своего, то не отчаивайтесь. Отчество тоже может быть заряжено положительным эффектом и принести своему обладателю везение в азартных играх и ставках, как поделился астролог.

«Витальевич, Юревич, Андреевич, Алексеевич и Александрович. Где они будут еще совпадать с именами, там действие удваивается, утраивается. Но, также могут быть и любые другие имена», — заключил Филоненко.

Ранее астрологи советовали воздержаться от перелетов в период с 14 по 20 июня, поскольку стационарный Юпитер повышает вероятность аварий и катастроф, в особенности над водой. Для людей этот период отличается эмоциональной напряженностью.