Бузова обратилась к футбольным болельщикам с просьбой не критиковать сборную

Москва, 14 июня. Певица Ольга Бузова обратилась к зрителям матча Евро-2020, критикующим сборную России по футболу. Девушка предупредила, что не стоит торопиться с выводами.

По словам бывшей участницы телестройки «Дом-2», поражение спортсменов из России не означает проигрыш. Хотя стартовый матч с Бельгией прошел с результатом 0:3, впереди футболистов ждет состязание с Данией и Финляндией.

Бузова напомнила, что состояла пять лет в браке с футболистом и знает о трудностях, с которыми сталкивается каждый участник соревнований. Добавив, что диванные хейтеры только способны на обвинения и оскорбления в адрес тех, кто пытается достичь высот, а не сидит на одном месте.

«Знаю, через что нашим парням приходится проходить, выходя на поле. Это каторжный труд», — уточнила она.

Без лишней скромности певица заявила, что является самой популярной девушкой страны и поэтому имеет право обратиться ко всем болельщикам РФ. Жизнь футболиста всегда граничит со смертью — любой удар в голову, подкат или стык, может привести к летальным последствиям, добавила она и напомнила, что один из игроков чуть не скончался на глазах у публики.

«Я призываю! Просто любите нашу страну и болейте за Россию», — попросила вокалистка в эфире «Матч ТВ».

Ранее ФАН сообщил, что звезда скандального телепроекта, певица и актриса Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после комментария Дмитрия Губерниева. Впоследствии она заявила, что ведущий везде «щеголяет» своими знаниями о футболе, что никак не помогает российской сборной.