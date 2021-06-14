Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 23:23
23:15
Политика
Байден: июньский саммит с Путиным соответствует моменту
23:11
Политика
Байден оценил влияние ситуации в Донбассе на членство Украины в НАТО
23:05
Политика
Украина может получить план по вступлению в НАТО
23:03
Политика
Байден: НАТО продолжит поддерживать суверенитет Украины
23:01
Политика
Байден заявил о позиции США в отношениях с Россией
23:00
Шоу-бизнес
Дональду Трампу — 75: подборка самых ярких цитат экс-президента США
22:48
Политика
Байден увидел в Путине авторитетного соперника
22:47
Политика
Байден: РФ и КНР пытаются внести раздор в трансатлантический союз
22:38
Политика
NBC некорректно восприняла цитирование «Золотого теленка» Путиным
22:35
Политика
Байдену указали на отсутствие дипломатических инструментов для беседы с Путиным
Все новости

Бузова обратилась к футбольным болельщикам с просьбой не критиковать сборную

Общество
Бузова обратилась к футбольным болельщикам с просьбой не критиковать сборную
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 14 июня. Певица Ольга Бузова обратилась к зрителям матча Евро-2020, критикующим сборную России по футболу. Девушка предупредила, что не стоит торопиться с выводами.

По словам бывшей участницы телестройки «Дом-2», поражение спортсменов из России не означает проигрыш. Хотя стартовый матч с Бельгией прошел с результатом 0:3, впереди футболистов ждет состязание с Данией и Финляндией.

Бузова напомнила, что состояла пять лет в браке с футболистом и знает о трудностях, с которыми сталкивается каждый участник соревнований. Добавив, что диванные хейтеры только способны на обвинения и оскорбления в адрес тех, кто пытается достичь высот, а не сидит на одном месте.

«Знаю, через что нашим парням приходится проходить, выходя на поле. Это каторжный труд», — уточнила она.

Без лишней скромности певица заявила, что является самой популярной девушкой страны и поэтому имеет право обратиться ко всем болельщикам РФ. Жизнь футболиста всегда граничит со смертью — любой удар в голову, подкат или стык, может привести к летальным последствиям, добавила она и напомнила, что один из игроков чуть не скончался на глазах у публики.

«Я призываю! Просто любите нашу страну и болейте за Россию», — попросила вокалистка в эфире «Матч ТВ».

Ранее ФАН сообщил, что звезда скандального телепроекта, певица и актриса Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после комментария Дмитрия Губерниева. Впоследствии она заявила, что ведущий везде «щеголяет» своими знаниями о футболе, что никак не помогает российской сборной.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бузова обратилась к футбольным болельщикам с просьбой не критиковать сборную
футбол бузова критика
Комментировать
Эксклюзив
Дональду Трампу — 75: подборка самых ярких цитат экс-президента США
Дональду Трампу — 75: подборка самых ярких цитат экс-президента США
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 102696 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 68525 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 58001 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 44437 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 42053 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Рейтинг@Mail.ru