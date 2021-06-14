Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС

Берлин, 14 июня. Абсурдное требование США в адрес ФРГ о выплате средств за отказ России пользоваться украинской ГТС после завершения строительства «СП-2» прокомментировал политолог Александр Рар.

По словам немецкого эксперта, правительство Германии давно раскусило шантаж Украины и не намерено платить за гибель украинской газотранспортной системы. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «PolitWera».

Рар выразил мнение, что запуск «Северного потока» безусловно повлияет на отказ российской стороны качать свой газ через территорию Украины на Запад и выплачивать 2 миллиарда в государственный бюджет «слуги народа», за которые страна фактически живет.

В этот момент Соединенные Штаты Америки потребуют от правительства ФРГ компенсировать убытки, на что немцы ни за что не пойдут, поскольку с экономической точки зрения это является полнейшим абсурдом, добавил он.

Он добавил, что главы государств должны вынести коммерческий вопрос на обсуждение и предложить России хорошие льготы, чтобы лидер РФ Владимир Путин согласился продолжить качать газ через Украину, а не с помощью нового газопровода.

Кроме того, украинская ГТС нуждается в модернизации и помимо правильных цен, зарубежным инвесторам и международным компаниям следует вложиться в ее функционал. Тогда собственник трубы сможет не только отдавать, но и зарабатывать на этом процессе. Однако украинским властям заморачиваться не хочется и поэтому они только шантажируют, подытожил он.

Ранее ФАН сообщил, что уши мертвого осла — единственное, на что может рассчитывать Киев после требований сделать его совладельцем газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением выступил политолог Евгений Сатановский.